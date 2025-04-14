Україна на три роки випереджає звичайний графік на шляху до ЄС - Стефанішина

Україна на три роки випереджає графік, протягом якого зазвичай держава інтегрується до Європейського Союзу. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Ураїна на три роки випереджає звичайний процес, як він мав би відбуватися в інших умовах. Наша держава вже значною мірою інтегрована в європейський ринок і з точки зору торгівлі, і з точки зору логістики", - наголосила Стефанішина.

Міністерка додала, що завдяки українцям за кордоном наша держава також може інтегруватися в європейський ринок праці.

"Багато українців перебувають на території ЄС, але це дозволило інтегруватися в європейський ринок праці. Це дає зелене світло українцям і європейцям, які зможуть працювати в Україні. Тому нам треба запровадити масову програму переходу на європейське регулювання, щоб стерти бар'єри між нашими ринками, зокрема митне законодавств", - пояснила Стефанішина.

Доповнення

В Офісі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної повідомили, що Європейський Союз офіційно запускає програму Ukraine2EU, щоб підтримати Україну на шляху до членства в ЄС.

Програма Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на шляху до членства в ЄС. Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС.