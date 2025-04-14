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Украина на три года опережает обычный график на пути к ЕС - Стефанишина

Киев • УНН

 • 5412 просмотра

Украина в значительной степени интегрирована в европейский рынок, в частности, торговли и логистики. Благодаря украинцам за границей, государство интегрируется в европейский рынок труда.

Украина на три года опережает обычный график на пути к ЕС - Стефанишина

Украина на три года опережает график, в течение которого обычно государство интегрируется в Европейский Союз. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Украина на три года опережает обычный процесс, как он должен происходить в других условиях. Наше государство уже в значительной степени интегрировано в европейский рынок и с точки зрения торговли, и с точки зрения логистики", - подчеркнула Стефанишина.

Министр добавила, что благодаря украинцам за рубежом наше государство также может интегрироваться в европейский рынок труда.

"Многие украинцы находятся на территории ЕС, но это позволило интегрироваться в европейский рынок труда. Это дает зеленый свет украинцам и европейцам, которые смогут работать в Украине. Поэтому нам нужно ввести массовую программу перехода на европейское регулирование, чтобы стереть барьеры между нашими рынками, в частности таможенное законодательство", - пояснила Стефанишина.

Дополнение

В Офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщили, что Европейский Союз официально запускает программу Ukraine2EU, чтобы поддержать Украину на пути к членству в ЕС.

Программа Ukraine2EU будет предоставлять целевую помощь Украине на пути к членству в ЕС. Ukraine2EU будет поддерживать Украину на всех этапах подготовки к членству в ЕС.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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