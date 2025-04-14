Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Повернення до довоєнних умов торгівлі після завершення дії автономних торгівельних заходів (АТЗ) не буде. Україна та Європейський Союз напрацюють компромісний варіант, повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль в ефірі єдиного національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

Повернення до довоєнних умов торгівлі точно не буде. Буде компромісний варіант, який буде напрацьований найближчим часом. Є доручення від президента Євросоюзу і прем'єр-міністра України напрацювати новий алгоритм взаємодії, який буде враховувати інтереси українських та європейських фермерів

Він також додав, що обсяги торгівлі мають бути контрольовані. Окрім того, важливо, щоб Україна продовжила доступ до європейського ринку своїй агропродукції.

Це не лише про цифри, це про людей. Нам необхідно зберегти сталість сільських територій. І українські фермери в Чернігівській області, Сумській, Харківській повинні мати доступ до європейського ринку, тому що це преміальний ринок. Нагадаю, що 52% всього, що ми експортуємо від України в агропродукції іде на ринки Європи