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Financial Times

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The Guardian

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Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Київ • УНН

 • 8960 перегляди

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.

Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Повернення до довоєнних умов торгівлі після завершення дії автономних торгівельних заходів (АТЗ) не буде. Україна та Європейський Союз напрацюють компромісний варіант, повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль в ефірі єдиного національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Повернення до довоєнних умов торгівлі точно не буде. Буде компромісний варіант, який буде напрацьований найближчим часом. Є доручення від президента Євросоюзу і прем'єр-міністра України напрацювати новий алгоритм взаємодії, який буде враховувати інтереси українських та європейських фермерів

- сказав Коваль.

Він також додав, що обсяги торгівлі мають бути контрольовані. Окрім того, важливо, щоб Україна продовжила доступ до європейського ринку своїй агропродукції.

Це не лише про цифри, це про людей. Нам необхідно зберегти сталість сільських територій. І українські фермери в Чернігівській області, Сумській, Харківській повинні мати доступ до європейського ринку, тому що це преміальний ринок. Нагадаю, що 52% всього, що ми експортуємо від України в агропродукції іде на ринки Європи

- пояснив міністр.

Довідково

5 червня 2025 року спливає термін дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які ЄС запровадив для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення. Це режим вільної торгівлі між ринком України і ринком ЄС без тарифів і квот.

Доповнення

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі єдиного національного телемарафону повідомила, що Україна на три роки випереджає графік, протягом якого зазвичай держава інтегрується до Європейського Союзу

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаАгроновини
Віталій Коваль
Сумська область
Харківська область
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Ольга Стефанишина
Європейський Союз
Україна
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