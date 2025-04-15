Матеуш Моравецький

Польські фермери продовжили акцію протесту на кордоні з Україною до 30 квітня

Польські фермери оголосили про новий страйк на українському кордоні, який триватиме до 30 квітня, на знак протесту проти "Зеленої угоди" та обмеження імпорту продовольства з України.