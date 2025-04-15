Матеуш Моравецький

Речник МЗС України прокоментував провокаційні заяви кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена щодо Львова. МЗС не розцінює
ці заяви як офіційну позицію Польщі та залишає за собою право на відповідні заходи.
Польська прокуратура звинуватила Матеуша Моравецького у перевищенні повноважень при організації дистанційних виборів 2020 року. Екс-прем'єр відкинув звинувачення та відмовився давати пояснення до ознайомлення з матеріалами справи.
Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович назвав помилковою ідею пов'язувати вступ України до міжнародних організацій з питанням
ексгумації на Волині. Він також зазначив, що візит Зеленського показав невирішеність цього питання.
Одна з російських ракет, яка атакувала Львівську область, впала за 15 кілометрів від польського кордону.
Польські фермери оголосили про новий страйк на українському кордоні, який триватиме до 30 квітня, на знак протесту проти "Зеленої
угоди" та обмеження імпорту продовольства з України.
Газета повідомляє, що польська прокуратура прослуховувала політиків і чиновників, використовуючи сучасне шпигунське програмне
забезпечення Hermes.