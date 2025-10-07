$41.340.11
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico

Київ • УНН

 • 2648 перегляди

Польські та балтійські чиновники різко відреагували на заяви екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка, на їхню думку, частково звинуватила їх у вторгненні рф в Україну. Меркель зазначила відмову країн Східної Європи від прямих переговорів з путіним у 2021 році.

У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico

Польські та балтійські чиновники різко відреагували на те, що, на їхню думку, колишня канцлер Німеччини Німеччини Ангела Меркель частково звинувачує їх у вторгненні росії в Україну, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Їхня критика одного з найважливіших політиків Європи за останні два десятиліття знову викрила те, що критики називають провалом підходу Меркель до росії, і ще більше ставить під сумнів спадщину колишньої канцлерки, на тлі того, як її флагманська імміграційна та енергетична політика продовжує зневажатися та ліквідовуватися її наступниками, пише видання.

В інтерв'ю угорському опозиційному ЗМІ Partizán, опублікованому в п'ятницю, Меркель зазначила відмову країн Східної Європи дозволити прямі переговори між нею, главою кремля володимиром путіним та лідером Франції Еммануелем Макроном, описуючи підготовку до вторгнення москви в Україну у 2022 році.

"У червні 2021 року я відчула, що путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, - сказала Меркель. - І саме тому я хотіла нового формату, де ми, як Європейський Союз, могли б безпосередньо розмовляти з путіним".

На засіданні Європейської ради того місяця Меркель і Макрон запропонували прямі переговори з іншими лідерами у відповідь на нарощування російських військ поблизу кордону України. Але коаліція країн Східної Європи, включаючи Польщу, виступила проти цієї ідеї, зазначає видання.

"Дехто не підтримав цю ідею. Це були переважно країни Балтії, але Польща також була проти", - сказала вона.

Меркель пояснила, що ці країни "боялися", що "у нас не буде спільної політики щодо росії… У будь-якому разі, цього не сталося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія путіна".

Прямо суперечачи Меркель, колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив у понеділок, що на той час багато країн не розуміли росії, "включаючи Німеччину та саму колишню канцлерку".

"Я постійно говорив їй, що не можна мати справу з путіним "добросовісно", але вона вважала, що країни Балтії помиляються. Я добре знав про погляди Меркель, але мене вражає, що після всього, що сталося в Україні, вона все ще так думає", – сказав Каріньш.

"путін діє так, як він діє, і єдині варіанти для Заходу – це або підкоритися, або чинити опір. Дивно, що колишній канцлер Німеччини сказала щось подібне сьогодні, коли всім мало б бути очевидно, що за режим є росія. Я радий, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поділяє поглядів Меркель", – сказав він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив у понеділок, що росія несе повну відповідальність за конфлікт.

"Війна росії проти України зумовлена ​​одним і лише одним: її відмовою прийняти розпад Радянського Союзу та її невпинними імперіалістичними амбіціями. У цій агресії винна лише росія", – написав він у дописі у X.

Коментарі Меркель також викликали шквал реакцій у Польщі, зокрема з боку правих законодавців.

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, нині заступник лідера опозиційної націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS), заявив у X: "Ангела Меркель своїм бездумним інтерв'ю довела, що вона є одним із найшкідливіших німецьких політиків для Європи за останнє століття".

Польський депутат Європарламенту від PiS Вальдемар Буда сказав: "Коли Меркель каже, що знову хотіла досягти згоди з путіним, це, ймовірно, призвело б до розділу України! Вони не розуміють, що, маючи справи з путіним, вони спровокували війну!"

Катажина Пелчинська-Наленч, колишня посол Польщі в росії та нинішня міністр регіональної політики від центристської партії "Польща 2050", зазначила, що заяви Меркель лише підживлюють російську пропаганду. "Натякати на те, що хтось не сів вчасно за переговори з росією та не вклонився [москві] достатньо низько, абсурдно. Було б ще гірше", – сказала вона.

Як пише Polsat News, очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського також попросили прокоментувати заяву колишньої канцлерки Німеччини під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен напередодні.

На його думку, це "так само вірно, як і те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".

"Подивіться на реакцію німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році про те, що ми не любимо домовленостей, укладених поза нашими головами, так що, схоже, що канцлер забула, як її власний уряд відреагував на наші протести", - додав він.

А Марек Магеровський, колишній посол Польщі в Сполучених Штатах, за даними Politico, розкритикував ЗМІ за перекручування слів Меркель.

"Колишній канцлер лише каже, що країни Балтії та Польща не погодилися на новий формат переговорів ЄС з росією, – написав він у X. - Від цієї заяви до формулювання, що "Польща несе співвідповідальність за війну путіна", – це досить довгий шлях".

Однак Магеровський не стримувався у своїй оцінці Меркель, назвавши її політичне перебування на посаді "однією великою катастрофою для Німеччини та Європи".

Команда Меркель, як зазначає видання, не одразу відповіла на запит про коментар.

Меркель назвала Трампа шукачем уваги на презентації своїх мемуарів у Греції - Politico03.07.25, 17:11 • 6185 переглядiв

Юлія Шрамко

