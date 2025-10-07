$41.340.11
Эксклюзив
07:13 • 13941 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 31088 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 61252 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 51382 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 52874 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 91844 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 35939 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41179 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67340 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78323 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico

Киев • УНН

 • 2314 просмотра

Польские и балтийские чиновники резко отреагировали на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, по их мнению, частично обвинила их во вторжении рф в Украину. Меркель отметила отказ стран Восточной Европы от прямых переговоров с Путиным в 2021 году.

В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico

Польские и балтийские чиновники резко отреагировали на то, что, по их мнению, бывший канцлер Германии Ангела Меркель частично обвиняет их во вторжении россии в Украину, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Их критика одного из важнейших политиков Европы за последние два десятилетия вновь выявила то, что критики называют провалом подхода Меркель к россии, и еще больше ставит под сомнение наследие бывшего канцлера, на фоне того, как ее флагманская иммиграционная и энергетическая политика продолжает презираться и ликвидироваться ее преемниками, пишет издание.

В интервью венгерскому оппозиционному СМИ Partizán, опубликованном в пятницу, Меркель отметила отказ стран Восточной Европы разрешить прямые переговоры между ней, главой кремля владимиром путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, описывая подготовку к вторжению москвы в Украину в 2022 году.

"В июне 2021 года я почувствовала, что путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез, - сказала Меркель. - И именно поэтому я хотела нового формата, где мы, как Европейский Союз, могли бы напрямую разговаривать с путиным".

На заседании Европейского совета в том месяце Меркель и Макрон предложили прямые переговоры с другими лидерами в ответ на наращивание российских войск вблизи границы Украины. Но коалиция стран Восточной Европы, включая Польшу, выступила против этой идеи, отмечает издание.

"Кое-кто не поддержал эту идею. Это были преимущественно страны Балтии, но Польша также была против", - сказала она.

Меркель объяснила, что эти страны "боялись", что "у нас не будет общей политики в отношении россии… Во всяком случае, этого не произошло. Потом я ушла с поста, и тогда началась агрессия путина".

Прямо противореча Меркель, бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в понедельник, что в то время многие страны не понимали россию, "включая Германию и саму бывшего канцлера".

"Я постоянно говорил ей, что нельзя иметь дело с путиным "добросовестно", но она считала, что страны Балтии ошибаются. Я хорошо знал о взглядах Меркель, но меня поражает, что после всего, что произошло в Украине, она все еще так думает", – сказал Кариньш.

"путин действует так, как он действует, и единственные варианты для Запада – это либо подчиниться, либо сопротивляться. Удивительно, что бывший канцлер Германии сказала что-то подобное сегодня, когда всем должно было быть очевидно, что за режим есть россия. Я рад, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц не разделяет взглядов Меркель", – сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в понедельник, что россия несет полную ответственность за конфликт.

"Война россии против Украины обусловлена одним и только одним: ее отказом принять распад Советского Союза и ее неустанными империалистическими амбициями. В этой агрессии виновата только россия", – написал он в сообщении в X.

Комментарии Меркель также вызвали шквал реакций в Польше, в частности со стороны правых законодателей.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ныне заместитель лидера оппозиционной националистической партии "Право и справедливость" (PiS), заявил в X: "Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из самых вредоносных немецких политиков для Европы за последнее столетие".

Польский депутат Европарламента от PiS Вальдемар Буда сказал: "Когда Меркель говорит, что снова хотела достичь соглашения с путиным, это, вероятно, привело бы к разделу Украины! Они не понимают, что, имея дела с путиным, они спровоцировали войну!"

Катажина Пелчинская-Наленч, бывший посол Польши в россии и нынешний министр региональной политики от центристской партии "Польша 2050", отметила, что заявления Меркель лишь подпитывают российскую пропаганду. "Намекать на то, что кто-то не сел вовремя за переговоры с россией и не поклонился [москве] достаточно низко, абсурдно. Было бы еще хуже", – сказала она.

Как пишет Polsat News, главу МИД Польши Радослава Сикорского также попросили прокомментировать заявление бывшего канцлера Германии во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен накануне.

По его мнению, это "так же верно, как и то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против "Северного потока".

"Посмотрите на реакцию правительства Германии на мои слова 2007 года о том, что мы не любим соглашения, заключаемые через нашу голову. Канцлер, должно быть, забыла, как её собственное правительство отреагировало на наши протесты", - добавил он.

А Марек Магеровский, бывший посол Польши в Соединенных Штатах, по данным Politico, раскритиковал СМИ за искажение слов Меркель.

"Бывший канцлер лишь говорит, что страны Балтии и Польша не согласились на новый формат переговоров ЕС с россией, – написал он в X. - От этого заявления до формулировки, что "Польша несет со-ответственность за войну путина", – это довольно долгий путь".

Однако Магеровский не сдерживался в своей оценке Меркель, назвав ее политическое пребывание на посту "одной большой катастрофой для Германии и Европы".

Команда Меркель, как отмечает издание, не сразу ответила на запрос о комментарии.

Юлия Шрамко

