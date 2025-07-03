Меркель назвала Трампа ищущим внимания на презентации своих мемуаров в Греции - Politico
Киев • УНН
Бывшая лидер Германии Ангела Меркель на презентации своих мемуаров в Афинах рассказала о непростых контактах с Дональдом Трампом. Она вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку в Овальном кабинете, объяснив это его желанием привлечь внимание.
Бывший лидер Германии Ангела Меркель заявила, что президент США Дональд Трамп усиленно ищет внимания, вспоминая из своего политического прошлого о непростых контактах с американским лидером и его эпатажном поведении. Об этом она сказала, выступая на презентации своих мемуаров под названием "Свобода" в греческих Афинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Меркель вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку на встрече в Овальном кабинете в марте 2017 года, но сделал это вне внимания камер и публики.
Я совершила ошибку, сказав: "Дональд, нам следует пожать друг другу руки", а он этого не сделал. Он хотел привлечь к себе внимание. Именно этого он и хочет: отвлечь внимание, чтобы все смотрели на него. Это видно из того, что он делает с тарифами. В конце концов, он должен достичь хороших результатов для американского народа. Он должен доказать свои способности, по крайней мере своей собственной стране
Рассекреченный отчет ЦРУ критикует расследование США по поддержке Трампа россией в 2016 году - AP03.07.25, 16:31 • 741 просмотр
Меркель добавила, что европейцы "должны быть едиными и не бояться, когда Трамп вводит дополнительные тарифы на блок, но мы должны ответить собственными тарифами".
Я не говорю, что мы должны разорвать отношения с США, но мы должны вести переговоры. Даже США не могут выжить самостоятельно. Я вижу проблемное развитие событий. Когда вице-президент Вэнс говорит: "Мы партнеры, и мы поддержим вас только в том случае, если вы согласны с нашей концепцией свободы", что означает отсутствие правил и контроля, это действительно является угрозой нашей демократии
Меркель призналась в мемуарах, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед РФ21.11.24, 11:56 • 18839 просмотров