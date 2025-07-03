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Меркель назвала Трампа ищущим внимания на презентации своих мемуаров в Греции - Politico

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Бывшая лидер Германии Ангела Меркель на презентации своих мемуаров в Афинах рассказала о непростых контактах с Дональдом Трампом. Она вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку в Овальном кабинете, объяснив это его желанием привлечь внимание.

Меркель назвала Трампа ищущим внимания на презентации своих мемуаров в Греции - Politico

Бывший лидер Германии Ангела Меркель заявила, что президент США Дональд Трамп усиленно ищет внимания, вспоминая из своего политического прошлого о непростых контактах с американским лидером и его эпатажном поведении. Об этом она сказала, выступая на презентации своих мемуаров под названием "Свобода" в греческих Афинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Меркель вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку на встрече в Овальном кабинете в марте 2017 года, но сделал это вне внимания камер и публики.

Я совершила ошибку, сказав: "Дональд, нам следует пожать друг другу руки", а он этого не сделал. Он хотел привлечь к себе внимание. Именно этого он и хочет: отвлечь внимание, чтобы все смотрели на него. Это видно из того, что он делает с тарифами. В конце концов, он должен достичь хороших результатов для американского народа. Он должен доказать свои способности, по крайней мере своей собственной стране

– сказала Меркель.

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Меркель добавила, что европейцы "должны быть едиными и не бояться, когда Трамп вводит дополнительные тарифы на блок, но мы должны ответить собственными тарифами".

Я не говорю, что мы должны разорвать отношения с США, но мы должны вести переговоры. Даже США не могут выжить самостоятельно. Я вижу проблемное развитие событий. Когда вице-президент Вэнс говорит: "Мы партнеры, и мы поддержим вас только в том случае, если вы согласны с нашей концепцией свободы", что означает отсутствие правил и контроля, это действительно является угрозой нашей демократии

- пояснила бывший лидер ФРГ.

Меркель призналась в мемуарах, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед РФ21.11.24, 11:56 • 18839 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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Ангела Меркель
Овальный кабинет
Афины
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