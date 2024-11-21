Меркель призналась в мемуарах, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время своего пребывания на посту пыталась замедлить процесс вступления Украины в НАТО. Она объяснила это опасением относительно возможного военного ответа со стороны России.

Об этом рассказала 70-летняя политик в своих мемуарах, отрывок из которых опубликовало издание Die Zeit, передает УНН.

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Я понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО. Но вступление нового члена должно не только повышать его безопасность, но и укреплять НАТО в целом - пишет Меркель о важном саммите НАТО в Бухаресте 2008 года о предоставлении Украине и Грузии статуса кандидатов на вступление.

Она добавила, что в то время видела риски из-за присутствия российского Черноморского флота на украинском Крымском полуострове.

«Такого сплетения с российскими военными структурами до этого не было ни у одного кандидата на вступление в НАТО. Кроме того, лишь меньшинство украинцев тогда поддерживало членство в Альянсе», - отмечает Меркель.

Бывшая канцлер также объяснила свою позицию относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины и Грузии:

Я считала иллюзией думать, что статус кандидата на вступление защитил бы от агрессии Путина, или что этот статус мог бы настолько его сдержать, чтобы он смирился с такими изменениями. Можно ли было серьезно представить, что государства-члены НАТО ответили бы тогда военными действиями - техникой или войсками? Могла ли я как канцлер Германии обратиться в Бундестаг за мандатом для Бундесвера и получить поддержку большинства?

Эти заявления Меркель объясняют ее политику в отношении Украины, которая до сих пор вызывает критику. Ее обвиняли в политике умиротворения России, усилении энергетической зависимости от российского газа и нежелании признать собственные ошибки во время пребывания в должности.

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Книга экс-канцлера выйдет под названием «Свобода. Мемуары 1954-2021». Официальная презентация книги состоится в Берлине 26 ноября.

Напомним,

Меркель впервые избрали в Бундестаг в 1990 году после воссоединения Германии. Она представляла Христианско-демократический союз и быстро получила влияние в политике, получив должность министра по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля.

УНН передавал, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ноябре опубликует мемуары, в которых расскажет о событиях своей жизни с 1954 по 2021 год, но не будет уделять внимание событиям, связанным с российским вторжением в Украину.

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