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Ангела Меркель у листопаді опублікує свої мемуари, книга матиме назву "Свобода"

Ангела Меркель у листопаді опублікує свої мемуари, книга матиме назву "Свобода"

Київ • УНН

 • 15779 перегляди

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель 26 листопада опублікує мемуари, у яких розповість про події свого життя з 1954 по 2021 рік, але не приділятиме увагу подіям, пов'язаним із російським вторгненням в Україну.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель опублікує свої мемуари вже 26 листопада цього року. Очікується, що мемуари будуть видані в понад 30 країнах, пише УНН з посиланням на BILD.

Деталі

Книга під назвою "Свобода" має з'явитись у продажу 26 листопада цього року. Очікується, що мемуари вийдуть у понад 30 країнах і "нададуть детальне розуміння думок та дій одного з ключових лідерів нашого часу". За інформацією від видавця, спогади Меркель охоплюють період з 1954 по 2021 рік, але не включають події пов'язані з російським вторгненням в Україну.

Колишній канцлер Німеччини Меркель удостоєна найвищої нагороди країни17.04.23, 15:29 • 661301 перегляд

Очікується, що 700-сторінкова книга коштуватиме 42 євро за друковану версію та 30 євро за електронну. Як зазначила Ангела Меркель, видання книги готує кельнське видавництво "Kiepenheuer and Witsch". Співавторкою книги виступила Беат Бауман, яка раніше працювала начальницею канцелярії Меркель.

Мені приємно поміркувати над центральними рішеннями та ситуаціями моєї політичної роботи в моїй книзі, яку я написала разом з Беатою Бауман, і зробити їх зрозумілими широкому загалу, в тому числі стосовно моєї особистої історії

- написала Меркель.

Видавництво "Kiepenheuer and Witsch" повідомляє, що у своїй книзі колишній канцлер відверто розкаже про дитинство, юнацькі роки та освіту в НДР, а також поділиться роздумами про драматичний рік 1989, коли впала Берлінська стіна, що позначило початок її політичної кар'єри.

Нагадаємо

Мемуари принца Гаррі "Внутрішня боротьба" та автобіографія Брітні Спірс "Життя у світлі" були номіновані на Британську книжкову премію, причому книга Гаррі здобула перемогу в категоріях "Нехудожня література: Історія" та "Аудіокнига нон-фікшн".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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