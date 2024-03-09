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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Мемуари принца Гаррі та Брітні Спірс номінували на Британську книжкову премію

Київ • УНН

 • 78663 перегляди

Мемуари принца Гаррі "Внутрішня боротьба" та автобіографія Брітні Спірс "Життя у світлі" були номіновані на Британську книжкову премію, причому книга Гаррі здобула перемогу в категоріях "Нехудожня література: Історія" та "Аудіокнига нон-фікшн".

Мемуари принца Гаррі та Брітні Спірс номінували на Британську книжкову премію

Мемуари принца Гаррі "Внутрішня боротьба" та автобіографічна книга співачки Брітні Спірс "Життя у світлі" стали кандидатами на British Book Awards. Це щорічний конкурс, який організовує журнал The Bookseller, повідомили в BBC, передає УНН.

Деталі

Книга принца Гаррі отримала дві номінації: "Нонфікшн: історія" та "Аудіокнига нонфікшн".

Зазначається, що це не вперше членів королівської родини висувають на такі престижні літературні нагороди. У 1990 році батька принца Гаррі, нинішнього короля Чарльза III, назвали Автором Року, коли премію вручили вперше.

У категорії "Нонфікшн: історія" також на конкурсі з'явилася автобіографія Брітні Спірс, яка побачила світ у жовтні 2023 року та стала однією з найбільш продаваних книг року. У своїй книзі зірка розповідає про свою музичну кар'єру, опіку над батьком, а також зізнається, що здійснила аборт у часи стосунків зі співаком та актором Джастіном Тімберлейком.

Доповнення

Також серед номінантів:

  • Колін Гувер з книгою "Нам не втекти";
  • Ребекка Кван з "Золотушка";
  • Габріель Зевін з романом "Коли настане завтра";
  • Ребекка Яррос, авторка "Четвертого крила". Її книга "Залізне вогнище" також увійшла до шорт-листа в номінації "Художня література".

Суд призначив принцу Гаррі компенсацію в 178 тис. доларів за хакерську атаку журналістів на його телефон15.12.23, 17:18 • 25342 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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