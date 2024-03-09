Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию

Мемуары принца Гарри "Внутренняя борьба" и автобиографическая книга певицы Бритни Спирс "Жизнь в свете" стали кандидатами на British Book Awards. Это ежегодный конкурс, который организует журнал The Bookseller, сообщили в BBC, передает УНН.

Детали

Книга принца Гарри получила две номинации: "Нонфикшн: история" и "Аудиокнига нонфикшн".

Отмечается, что это не впервые членов королевской семьи выдвигают на такие престижные литературные награды. В 1990 году отца принца Гарри, нынешнего короля Чарльза III, назвали Автором Года, когда премию вручили впервые.

В категории "Нонфикшн: история" также на конкурсе появилась автобиография Бритни Спирс, которая увидела свет в октябре 2023 года и стала одной из самых продаваемых книг года. В своей книге звезда рассказывает о своей музыкальной карьере, опеке над отцом, а также признается, что сделала аборт во времена отношений с певцом и актером Джастином Тимберлейком.

Дополнение

Также среди номинантов:

Колин Гувер с книгой "Нам не убежать";

Ребекка Кван из "Золотушки";

Габриэль Зевин с романом "Когда наступит завтра";

Ребекка Яррос, автор "Четвертого крыла". Ее книга "Железный очаг" также вошла в шорт-лист в номинации "Художественная литература".

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