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Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 15:18  •  14848 просмотра

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Верховный суд Великобритании постановил, что принц Гарри стал жертвой взлома телефона газеты Mirror Group Newspapers и присудил ему около 178 000 долларов компенсации.

Верховный суд Великобритании постановил, что принц Гарри, герцог Сассекский, стал жертвой взлома телефона с 2006 по 2011 годы со стороны журналистов и присудил ему компенсацию в около 178 тысяч долларов. Об этом сообщили Reuters, пишет УНН.

Детали

Гарри был одним из примерно 100 истцов, включая актеров, звезд спорта, знаменитостей и людей, которые просто имели связь с известными лицами, которые подали в суд на издание Mirror Group Newspapers по обвинениям во взломе телефона и незаконном сборе информации между 1991 и 2011 годами.

Судья постановил, что 15 статей, опубликованных MGN о принце Гарри, использовали незаконные методы сбора информации, такие как взлом сообщений голосовой почты и использование частных детективов. Всего на рассмотрение было подано 33 статьи из примерно 140, которые, как он утверждал, были результатом противоправного поведения.

В конце концов пострадавшему принцу было присуждено 140 600 фунтов (около 178 000 долларов США).

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Новости Мира
Суд призначив принцу Гаррі компенсацію в 178 тис. доларів за хакерську атаку журналістів на його телефон
Court awards Prince Harry $178,000 in compensation for journalists' hacker attack on his phone
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Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон

Верховный суд Великобритании постановил, что принц Гарри стал жертвой взлома телефона газеты Mirror Group Newspapers и присудил ему около 178 000 долларов компенсации.

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