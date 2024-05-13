Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  29457 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  102784 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  102872 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  158048 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207644 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213775 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205364 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159680 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151836 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131234 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  211703 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  258772 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  260861 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  269716 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  281330 просмотра

Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 26 ноября опубликует мемуары, в которых расскажет о событиях своей жизни с 1954 по 2021 год, но не будет уделять внимание событиям, связанным с российским вторжением в Украину.

Новости Мира •   •  1022 просмотра
Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться

Ночью 14 мая в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°С, а 14-16 мая в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Общество •   •  1798 просмотра
Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться

Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская совершили неожиданный визит в дружественную россии Сербию, что свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами, несмотря на отказ Сербии присоединиться к международным санкциям против москвы из-за войны в Украине, пишут СМИ.

политика •   •  2838 просмотра
Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером

Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд: он в 29 раз поднялся на Эверест и это больше, чем кто-либо другой в мире.

спорт •   •  2223 просмотра
Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

Европейский Союз одобрил продление "торгового безвиза" для Украины, позволив беспошлинную и безквотную торговлю еще на один год, оказав важную поддержку украинским производителям, экспорту и экономике.

Экономика •   •  4166 просмотра
ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство

Во время российского наступления на Харьковщине оккупанты взяли в плен группу местных жителей. Некоторым удалось сбежать на подконтрольную Украине территорию, но часть оставались в российском плену.

Война •   •  2766 просмотра
На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство

В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"

В аннексированном Крыму суд приговорил пятерых граждан Украины к длительным срокам заключения от 11 до 16 лет за "шпионаж" в пользу Украины, обвинив их в сборе и передаче информации о передвижении российских войск украинской службе безопасности.

Война •   •  3280 просмотра
В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"

На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

Война •   •  4278 просмотра
На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один

Российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей, что заставило их эвакуироваться.

Война •   •  4459 просмотра
Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один

Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство своей жены Салтанат Нукеновой, а его брат Бахытжан Байжанов получил 4 года за сокрытие убийства.

Новости Мира •   •  4250 просмотра
Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены