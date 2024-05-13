Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опубликует свои мемуары уже 26 ноября этого года. Ожидается, что мемуары будут изданы в более 30 странах, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Книга под названием "Свобода" должна появиться в продаже 26 ноября этого года. Ожидается, что мемуары выйдут в более чем 30 странах и "предоставят детальное понимание мыслей и действий одного из ключевых лидеров нашего времени". По информации от издателя, воспоминания Меркель охватывают период с 1954 по 2021 год, но не включают события, связанные с российским вторжением в Украину.

Бывший канцлер Германии Меркель удостоена высшей награды страны

Ожидается, что 700-страничная книга будет стоить 42 евро за печатную версию и 30 евро за электронную. Как отметила Ангела Меркель, издание книги готовит кельнское издательство "Kiepenheuer and Witsch". Соавтором книги выступила Беат Бауман, которая ранее работала начальницей канцелярии Меркель.

Мне приятно поразмышлять над центральными решениями и ситуациями моей политической работы в моей книге, которую я написала вместе с Беатой Бауман, и сделать их понятными широкой общественности, в том числе в отношении моей личной истории - написала Меркель.

Издательство "Kiepenheuer and Witsch" сообщает, что в своей книге бывший канцлер откровенно расскажет о детстве, юношеских годах и образовании в ГДР, а также поделится размышлениями о драматическом годе 1989, когда рухнула Берлинская стена, что обозначило начало ее политической карьеры.

Напомним

Мемуары принца Гарри "Внутренняя борьба" и автобиография Бритни Спирс "Жизнь в свете" были номинированы на Британскую книжную премию, причем книга Гарри одержала победу в категориях "Нехудожественная литература: История" и "Аудиокнига нон-фикшн" и "Аудиокнига нон-фикшн".