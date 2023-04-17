Бывший канцлер Германии Меркель удостоена высшей награды страны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший канцлер Ангела Меркель в понедельник будет награждена орденом «За заслуги перед Германией» особого образца, который вручит президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом пишет dpa, передает УНН.
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На небольшую церемонию и ужин Меркель пригласила всего 20 гостей. Наряду с членами семьи бывший канцлер также пригласила некоторых из своих политических сторонников.
Канцлер Германии Олаф Шольц также должен присутствовать на церемонии во дворце Бельвю в Берлине.
Меркель была канцлером с 2005 по 2021 год.
Добавим
Пока только бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль получили высшую награду Германии.
Выше ордена «За заслуги» стоит только Большой крест, который каждый федеральный президент автоматически получает при вступлении в должность. В противном случае он присуждается лишь главам иностранных государств.