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Колишній канцлер Німеччини Меркель удостоєна найвищої нагороди країни

Колишній канцлер Німеччини Меркель удостоєна найвищої нагороди країни

Київ • УНН

 • 661301 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишнього канцлера Ангелу Меркель у понеділок буде нагороджено орденом «За заслуги перед Німеччиною» особливого зразка, який вручить президент Франк-Вальтер Штайнмайєр. Про це пише dpa, передає УНН.

Деталі

На невелику церемонію та вечерю Меркель запросила загалом 20 гостей. Поряд із членами родини колишня канцлерка також запросила деяких зі своїх політичних прихильників.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також має бути присутнім на церемонії у палаці Бельвю у Берліні.

Меркель була канцлером із 2005 по 2021 рік.

Додамо

Поки що тільки колишні канцлери Конрад Аденауер та Гельмут Коль здобули найвищу нагороду Німеччини.

Вище ордену «За заслуги» стоїть лише Великий хрест, який кожен федеральний президент автоматично отримує під час вступу на посаду. В іншому випадку він присуджується лише главам іноземних держав.

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