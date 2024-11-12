Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование
Киев • УНН
Фридрих Мерц, главный претендент на пост канцлера Германии, готовит ультиматум России. Он планирует предоставить Украине ракеты «Таурус» в ответ на российские атаки по энергетической инфраструктуре.
Фридрих Марц претендует на пост канцлера от Христианско-демократического союза. Недавно он выступил с речью, в которой указал, что планирует решительно действовать в отношении российско-украинской войны, и поддерживая Киев, он готов выставить кремлю ультиматум.
Пишет УНН со ссылкой на Stern.
Сейчас Фридрих Мерц имеет наибольшие шансы стать следующим канцлером. В суровой части он говорит о реформах для Германии, жесткости по отношению к агрессивной политике и войне рф в Украине.
Фридрих Мерц отметил, что может выставить решительное требование Путину, - если удары ВС РФ по объектам в Украине, в частности по энергетической инфраструктуре, Мерц готов рассмотреть поставку ракет «Таурус» украинским военным силам.
Напомним,
После распада коалиции «Светофор», лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц призывает к скорейшим новым выборам в Бундестаг.
Германия дважды поднимала в воздух истребители из-за российских самолетов12 ноября 2024, 00:15 • 16776 просмотров