Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

Фридрих Марц претендует на пост канцлера от Христианско-демократического союза. Недавно он выступил с речью, в которой указал, что планирует решительно действовать в отношении российско-украинской войны, и поддерживая Киев, он готов выставить кремлю ультиматум.

Пишет УНН со ссылкой на Stern.

Сейчас Фридрих Мерц имеет наибольшие шансы стать следующим канцлером. В суровой части он говорит о реформах для Германии, жесткости по отношению к агрессивной политике и войне рф в Украине.

Фридрих Мерц отметил, что может выставить решительное требование Путину, - если удары ВС РФ по объектам в Украине, в частности по энергетической инфраструктуре, Мерц готов рассмотреть поставку ракет «Таурус» украинским военным силам.

Напомним,

После распада коалиции «Светофор», лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц призывает к скорейшим новым выборам в Бундестаг.

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