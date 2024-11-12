Германия дважды поднимала в воздух истребители из-за российских самолетов

11 ноября Военно-воздушные силы Германии дважды поднимали истребители для перехвата самолетов рф. Об этом в соцсети Х сообщает Люфтваффе, пишет УНН.

Наши истребители Eurofighter получили уведомление от (авиабаз - Ред.) Лааге и Лиелварде, чтобы совместно идентифицировать и сопровождать российские Ил-20М, - сообщают в ВВС.

Отмечается, что российские самолеты передвигались без плана полета и транспондеров.

Напомним

В октябре Германия поднимала в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20, который залетел в международные воды Балтийского моря. Самолет летел без радиосвязи и плана полета между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом.