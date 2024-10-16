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Німеччина підняла винищувачі через російський літак-розвідник над Балтійським морем

Київ • УНН

 • 23853 перегляди

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря. Літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.

Німеччина підняла винищувачі через російський літак-розвідник над Балтійським морем

У середу, 16 жовтня,  Німеччина підняла в повітря винищувачі через літак-розвідник рф, який залетів до міжнародних вод  балтійського моря. Про це пише УНН з посиланням на Військово-повітряні сили Німеччини.

Деталі

Зазначається, що літак  Іл-20 із вимкненим радіозв'язком і без плану польоту опинився над міжнародними водами Балтійського моря між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.

У зв'язку з цим з аеродрому "Росток-Лаазі" було піднято в повітря два винищувачі Eurofighter, щоб "установити візуальний контакт" із порушником.

Нагадаємо

НАТО розпочало додаткові польоти літаків спостереження AWACS над Румунією після падіння російських дронів. Польоти відбуватимуться з авіабаз у Греції та Німеччині для моніторингу російської військової діяльності.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
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