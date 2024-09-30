НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії

З 29 вересня НАТО розпочало додаткові польоти літаків спостереження над повітряним простором Румунії після падіння російських дронів у країні. Про це повідомляє пресслужба Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО, передає УНН.

"У координації з румунським військовим керівництвом НАТО 29 вересня 2024 року розпочало додаткові польоти літаків спостереження, обладнані бортовою системою попередження та контролю (AWACS) над Румунією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про польоти є рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі та підтримуватиме посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежуватиме російську військову діяльність.

Польоти відбуватимуться виключно над територією НАТО та здійснюватимуться з авіабази Превеза у Греції та головної бази AWACS НАТО в Німеччині.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російський безпілотник міг на короткий час перетнути кордон під час нічної атаки рф на Україну. Два румунські F-16 та два іспанські винищувачі F-18 піднімалися в повітря для моніторингу ситуації.