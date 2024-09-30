НАТО усиливает мониторинг воздушного пространства Румынии

С 29 сентября НАТО начало дополнительные полеты самолетов наблюдения над воздушным пространством Румынии после падения российских дронов в стране. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО, передает УНН.

"В координации с румынским военным руководством НАТО 29 сентября 2024 года начало дополнительные полеты самолетов наблюдения, оборудованные бортовой системой предупреждения и контроля (AWACS) над Румынией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о полетах является рекомендацией Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и будет поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную деятельность.

Полеты будут происходить исключительно над территорией НАТО и осуществляться с авиабазы Превеза в Греции и главной базы AWACS НАТО в Германии.

Напомним

В конце сентября Министерство национальной обороны Румынии заявило, что российский беспилотник мог на короткое время пересечь границу во время ночной атаки рф на Украину. Два румынских F-16 и два испанских истребителя F-18 поднимались в воздух для мониторинга ситуации.