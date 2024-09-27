Румунія заявила про можливий перетин кордону дроном під час атаки рф на Україну, піднімали чотири винищувачі

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російський безпілотник міг на короткий час перетнути кордон під час нічної атаки рф на Україну. Два румунські F-16 та два іспанські винищувачі F-18 піднімалися в повітря для моніторингу ситуації, повідомили у Міноборони Румунії у п'ятницю, пише УНН.

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"У п'ятницю, 27 вересня, російські війська здійснили нову серію атак безпілотників по цивільних об'єктах та портовій інфраструктурі в Україні, в районі річкового кордону з Румунією, на Кілійському рукаві Дунаю", - вказали в МО Румунії.

Як зазначається, "у результаті виявлення груп безпілотників, які наближалися до повітряного простору України, поблизу повітряного простору Румунії, Національний військовий командний центр (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів оповіщення населення повіту Тулча, повідомлення RO-Alert надіслано о 2:01 ночі".

"Для моніторингу ситуації два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча, починаючи з 1:52, а пізніше, починаючи з 3:22, ще два літаки F-18 ВПС Іспанії Сил з розширеної бойової служби повітряної поліції, з 57-ї авіабази Михаїла Когелнічану. Усі чотири винищувачі приземлилися на авіабазі близько 4:00", - ідеться у повідомленні.

"У цей проміжок часу система радіолокаційного спостереження Румунії вказала на ймовірність того, що один із безпілотників, залучених до атаки на українські цілі, близько 3:00 ночі перетнув національний повітряний простір протягом дуже короткого періоду, менше трьох хвилин, у прикордонній зоні з Україною", - вказали у МО Румунії.

Як повідомляється, "за наявними на цей момент даними про наявність зони ураження на території країни не повідомляється. Сили Міністерства національної оборони з ранку проводять пошуки в цьому районі з авіації та наземними групами".

МО Румунії, як вказано, "інформувало та інформує союзні структури в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками, залишаючись із ними на постійному зв’язку".

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені російською федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - ідеться у заяві.

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