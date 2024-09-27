Румыния подтвердила возможное пересечение границы дроном во время атаки рф на Украину, поднимали четыре истребителя

Министерство национальной обороны Румынии (MApN) заявило, что российский беспилотник мог на короткое время пересечь границу во время ночной атаки рф на Украину. Два румынских F-16 и два испанских истребителя F-18 поднимались в воздух для мониторинга ситуации, сообщили в Минобороны Румынии в пятницу, пишет УНН.

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«В пятницу, 27 сентября, российские войска совершили новую серию атак беспилотников по гражданским объектам и портовой инфраструктуре в Украине, в районе речной границы с Румынией, на Килийском рукаве Дуная», - указали в МО Румынии.

Как отмечается, «в результате обнаружения групп беспилотников, которые приближались к воздушному пространству Украины, вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр (ядро) сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям по установлению мер оповещения населения уезда Тулча, сообщение RO-Alert отправлено в 2:01 ночи».

«Для мониторинга ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча, начиная с 1:52, а позже, начиная с 3:22, еще два самолета F-18 ВВС Испании Сил по расширенной боевой службе воздушной полиции, с 57-й авиабазы Михаила Когелничану. Все четыре истребителя приземлились на авиабазе около 4:00», - говорится в сообщении.

«В этот промежуток времени система радиолокационного наблюдения Румынии указала на вероятность того, что один из беспилотников, привлеченных к атаке на украинские цели, около 3:00 ночи пересек национальное воздушное пространство в течение очень короткого периода, менее трех минут, в приграничной зоне с Украиной», - указали в МО Румынии.

Как сообщается, «по имеющимся на данный момент данным о наличии зоны поражения на территории страны не сообщается. Силы Министерства национальной обороны с утра проводят поиски в этом районе с авиации и наземными группами».

МО Румынии, как указано, «информировало и информирует союзные структуры в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь с ними на постоянной связи».

«Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные российской федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права», - говорится в заявлении.

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