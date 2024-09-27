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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной ночью сбили 24 из 32 запущенных врагом «шахедов», один БПЛА вошел в воздушное пространство Румынии

Над Украиной ночью сбили 24 из 32 запущенных врагом «шахедов», один БПЛА вошел в воздушное пространство Румынии

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 06:30  •  5995 просмотра

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Воздушные силы ВСУ отбили массированную атаку российских дронов ночью, уничтожив 24 из 32 запущенных «шахедов». Враг также атаковал баллистической ракетой Искандер-М и двумя крылатыми ракетами Х-22.

В небе над Украиной ночью сбито 24 из 32 запущенных российскими войсками ударных дронов типа «Shahed», один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии Враг также атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и двумя крылатыми ракетами Х-22. Об этом сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 27 сентября, как указано, противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа «Shahed» (район пусков: Приморско-Ахтарск - рф).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа «Shahed». Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БпЛА локально потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

- говорится в сообщении ПС ВСУ. 

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В Одесской области россияне под утро атаковали Измаил: 3 погибших, 11 пострадавших27 сентября 2024, 05:27 • 10045 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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