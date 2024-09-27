Над Україною вночі збили 24 із 32 запущених ворогом "шахедів", один БПЛА увійшов в повітряний простір Румунії

У небі над Україною вночі збито 24 із 32 запущені російськими військами ударні дрони типу "Shahed", один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії Ворог також атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та двома крилатими ракетами Х-22. Про це повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

У ніч на 27 вересня, як вкзано, противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу "Shahed". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оборони України. - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

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