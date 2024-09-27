На Одещині росіяни під ранок атакували Ізмаїл: 3 загиблих, 11 постраждало
Київ • УНН
росія здійснила атаку на Ізмаїл в Одеській області. Внаслідок атаки безпілотників загинуло 3 людини, 11 поранено, пошкоджено будівлі та спалахнули пожежі.
В Одеській області російські війська під ранок здійснили атаку дронами на Ізмаїл, загинуло 3 людини, 11 постраждало, у тому числі дитина, пошкоджено будівлі та спалахнули пожежі, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні під ранок ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина", - повідомив Кіпер.
З його слів, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. "Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці", - зазначив голова ОВА.
Він вказав, що правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. "Людям надається вся необхідна допомога", - зауважив Кіпер.
Вибухи в Ізмаїлі: Повітряні Сили попереджали про атаку безпілотників27.09.24, 02:38 • 19138 переглядiв