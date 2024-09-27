В Одесской области россияне под утро атаковали Измаил: 3 погибших, 11 пострадавших

В Одесской области российские войска под утро совершили атаку дронами на Измаил, погибли 3 человека, 11 пострадали, в том числе ребенок, повреждены здания и вспыхнули пожары, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня под утро враг прибегнул к масштабному террору Измаила. россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок", - сообщил Кипер.

По его словам, повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили. "В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали наши пожарные", - отметил глава ОВА.

Он указал, что правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. "Людям оказывается вся необходимая помощь", - отметил Кипер.

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