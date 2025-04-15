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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12388 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163362 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140553 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143287 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136560 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136583 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196808 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські літаки над Балтійським морем

Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72, розвідник СУ-24МР та Іл-20.

Новини Світу • 9 грудня, 23:00 • 19219 перегляди

Німеччина підняла винищувачі через російський літак-розвідник над Балтійським морем

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря. Літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.

Війна • 16 жовтня, 17:55 • 23853 перегляди

Винищувачі НАТО перехопили російський літак над Балтійським морем

Російський розвідувальний літак Іл-20М влетів у міжнародний повітряний простір над Балтикою без зв'язку з диспетчерами. Німецькі та шведські винищувачі піднялися в повітря для його супроводу.

Новини Світу • 10 серпня, 16:01 • 39415 перегляди

Україна "мінуснула" понад 30 військових літаків рф за півроку

У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.

Війна • 28 червня, 09:29 • 31141 перегляди

У Фінляндії побоюються екологічної катастрофи через російські "танкери-привиди"

Фінляндія попереджає про підвищений ризик екологічної катастрофи через флот російських "танкерів-привидів", які транспортують нафту через Балтійське море всупереч санкціям: щотижня через Фінську затоку проходить близько 100 000 тонн сирої нафти.

Економіка • 12 квітня, 08:30 • 43792 перегляди

Швеція підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак

Шведські та німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак поблизу шведського узбережжя після того, як він увійшов у зону польотної інформації на південний схід від Блекінге.

Війна • 9 квітня, 23:57 • 31356 перегляди

Німецькі винищувачі підіймалися в повітря через літак рф над Балтійським морем

Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник, що летів без транспондера, над Балтійським морем 6 квітня.

Новини Світу • 7 квітня, 10:14 • 34933 перегляди

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський Іл-20М

Німецькі і французькі винищувачі були підняті в повітря і без інцидентів супроводили російський військовий літак поблизу своїх кордонів в рамках місій повітряного патрулювання НАТО.

Війна • 28 лютого, 00:10 • 30692 перегляди

Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення військового літака рф

Німеччина підняла винищувач на перехоплення російського розвідувального літака, поміченого над Балтійським морем біля її берегів.

Новини Світу • 31 січня, 07:18 • 17835 перегляди