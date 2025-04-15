Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72,
розвідник СУ-24МР та Іл-20.
Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря. Літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.
Російський розвідувальний літак Іл-20М влетів у міжнародний повітряний простір над Балтикою без зв'язку з диспетчерами. Німецькі
та шведські винищувачі піднялися в повітря для його супроводу.
У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13
Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.
Фінляндія попереджає про підвищений ризик екологічної катастрофи через флот російських "танкерів-привидів", які транспортують нафту через Балтійське море всупереч санкціям: щотижня через Фінську затоку проходить близько 100 000 тонн сирої нафти.
Шведські та німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак поблизу шведського узбережжя після того, як він увійшов
у зону польотної інформації на південний схід від Блекінге.
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник, що летів без транспондера, над Балтійським морем 6 квітня.
Німецькі і французькі винищувачі були підняті в повітря і без інцидентів супроводили російський військовий літак поблизу своїх кордонів в рамках місій повітряного патрулювання НАТО.
Німеччина підняла винищувач на перехоплення російського розвідувального літака, поміченого над Балтійським морем біля її берегів.