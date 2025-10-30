$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Повітряні сили Польщі перехопили російський розвідувальний літак - заява міністра оборони

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Польща розгорнула військові-повітряні сили для захисту свого повітряного простору. Міністр оборони країни заявив про перехоплення російського розвідувального літака.

Повітряні сили Польщі перехопили російський розвідувальний літак - заява міністра оборони

У четвер вранці, Польща розгорнула військові-повітрянні сили для захисту свого повітряного простору. Міністр оборони країни у короткому повідомленні заявив про перехоплення російського розвідувального літака, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Винищувачі МіГ-29 Повітряних Сил Польщі у четвер, 30-го жовтня, перехопили російський розвідувальний літак. Це підтвердив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш у своїй короткій заяві. 

За даними ЗМІ, у четвер вранці у Польщі були розгорнуті винищувачі та літак раннього радіолокаційного попередження, а також приведені до стану "найвищої готовності" наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи.

Раніше у середу польські збройні сили заявили, що їхні винищувачі супроводжували російський літак Іл-20 від Балтійського моря.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в повітряному просторі Польщі через атаку рф на Україну. Були активовані всі наявні сили та ресурси, включаючи винищувачі та літак раннього виявлення.

Ігор Тележніков

