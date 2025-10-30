Повітряні сили Польщі перехопили російський розвідувальний літак - заява міністра оборони

У четвер вранці, Польща розгорнула військові-повітрянні сили для захисту свого повітряного простору. Міністр оборони країни у короткому повідомленні заявив про перехоплення російського розвідувального літака, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Винищувачі МіГ-29 Повітряних Сил Польщі у четвер, 30-го жовтня, перехопили російський розвідувальний літак. Це підтвердив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш у своїй короткій заяві.

За даними ЗМІ, у четвер вранці у Польщі були розгорнуті винищувачі та літак раннього радіолокаційного попередження, а також приведені до стану "найвищої готовності" наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи.

Раніше у середу польські збройні сили заявили, що їхні винищувачі супроводжували російський літак Іл-20 від Балтійського моря.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в повітряному просторі Польщі через атаку рф на Україну. Були активовані всі наявні сили та ресурси, включаючи винищувачі та літак раннього виявлення.