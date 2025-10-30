ВВС Польши перехватили российский разведывательный самолет - заявление министра обороны

В четверг утром Польша развернула военно-воздушные силы для защиты своего воздушного пространства. Министр обороны страны в коротком сообщении заявил о перехвате российского разведывательного самолета, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Истребители МиГ-29 Воздушных Сил Польши в четверг, 30 октября, перехватили российский разведывательный самолет. Это подтвердил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своем коротком заявлении.

По данным СМИ, в четверг утром в Польше были развернуты истребители и самолет раннего радиолокационного предупреждения, а также приведены в состояние "высшей готовности" наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационные системы.

Ранее в среду польские вооруженные силы заявили, что их истребители сопровождали российский самолет Ил-20 от Балтийского моря.

Напомним

УНН сообщал, что польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в воздушном пространстве Польши из-за атаки РФ на Украину. Были активированы все имеющиеся силы и ресурсы, включая истребители и самолет раннего обнаружения.