НАТО знову піднімало винищувачі через російський літак над Балтійським морем

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Літак не реагував на спроби встановити контакт.

НАТО знову піднімало винищувачі через російський літак над Балтійським морем

Два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря в неділю через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.

Літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М, додали у німецьких Військово-повітряних силах.

Нагадаємо

Рада Безпеки ООН 22 вересня проведе екстрене засідання 10:00 за нью-йоркським часом через порушення росією повітряного простору Естонії. Це перше скликання Радбезу Естонією за 34 роки, викликане агресивною поведінкою росії.

Ольга Розгон

Новини Світу
Eurofighter Typhoon
Іл-18
НАТО
Німеччина