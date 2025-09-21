НАТО знову піднімало винищувачі через російський літак над Балтійським морем
Київ • УНН
Два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Літак не реагував на спроби встановити контакт.
Два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря в неділю через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомляє DPA, пише УНН.
Деталі
У Військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.
У відповідь з авіабази Росток-Лааге в Німеччині вилетіли два німецькі винищувачі Eurofighter.
Літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М, додали у німецьких Військово-повітряних силах.
Нагадаємо
Рада Безпеки ООН 22 вересня проведе екстрене засідання 10:00 за нью-йоркським часом через порушення росією повітряного простору Естонії. Це перше скликання Радбезу Естонією за 34 роки, викликане агресивною поведінкою росії.