Радбез ООН збереться в понеділок на екстрене засідання через порушення рф повітряного простору Естонії
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання 10:00 за нью-йоркським часом через порушення росією повітряного простору Естонії. Це перше скликання Радбезу Естонією за 34 роки, викликане агресивною поведінкою росії.
Рада Безпеки ООН завтра збереться на екстрене засідання через зухвале порушення росією повітряного простору Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Естонія скликала Раду Безпеки ООН для обговорення нещодавнього порушення росією її повітряного простору. Це вперше за 34 роки, коли Естонія сама скликала Раду
Він наголосив, що росія є агресивною державою, яка ігнорує Статут ООН та принципи міжнародного права, включаючи територіальну цілісність держав.
Такій поведінці необхідно надати однозначну міжнародну оцінку
Маргус повідомив, що Рада Безпеки ООН збереться в понеділок о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за естонським часом).
Естонія твердо стоїть на позиціях міжнародного права та своїх союзників. Ми не дозволимо російській агресії та спробам силової зміни кордонів стати новою нормою
Доповнення
Три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення, після чого літаки рф залишили територію Естонії.
Уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.
міноборони рф стверджує, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт" з Карелії до Калінінградської області. Також в рф заявляли, що нібито політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил, не порушуючи кордонів інших держав.