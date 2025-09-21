Совбез ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за нарушения рф воздушного пространства Эстонии

Совет Безопасности ООН завтра соберется на экстренное заседание из-за наглого нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в Facebook, передает УНН.

Эстония созвала Совет Безопасности ООН для обсуждения недавнего нарушения Россией ее воздушного пространства. Это впервые за 34 года, когда Эстония сама созвала Совет - сообщил Маргус.

Он подчеркнул, что Россия является агрессивным государством, игнорирующим Устав ООН и принципы международного права, включая территориальную целостность государств.

Такому поведению необходимо дать однозначную международную оценку - заявил министр.

Маргус сообщил, что Совет Безопасности ООН соберется в понедельник в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по эстонскому времени).

Эстония твердо стоит на позициях международного права и своих союзников. Мы не позволим российской агрессии и попыткам силового изменения границ стать новой нормой - подчеркнул Маргус.

Дополнение

Три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты РФ покинули территорию Эстонии.

Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

Минобороны рф утверждает, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Также в РФ заявляли, что якобы полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.