Совбез ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за нарушения рф воздушного пространства Эстонии

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 722 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
07:39 • 8922 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 22436 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 32549 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 46466 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 66083 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 76321 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 60671 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56190 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49408 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
50%
755мм
Популярные новости
Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникойVideo21 сентября, 03:36 • 10675 просмотра
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21 сентября, 04:19 • 15234 просмотра
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине21 сентября, 05:32 • 4154 просмотра
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21 сентября, 06:03 • 9976 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко21 сентября, 06:10 • 15731 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 22432 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 25419 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 66082 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 76320 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 78764 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 65381 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 78763 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 35940 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 36916 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 38810 просмотра
Актуальное
ТикТок
Фокс Ньюс
Truth Social
МиГ-31
Ми-8

Совбез ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за нарушения рф воздушного пространства Эстонии

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в 10:00 по нью-йоркскому времени из-за нарушения россией воздушного пространства Эстонии. Это первый созыв Совбеза Эстонией за 34 года, вызванный агрессивным поведением россии.

Совбез ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за нарушения рф воздушного пространства Эстонии

Совет Безопасности ООН завтра соберется на экстренное заседание из-за наглого нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в Facebook, передает УНН.

Эстония созвала Совет Безопасности ООН для обсуждения недавнего нарушения Россией ее воздушного пространства. Это впервые за 34 года, когда Эстония сама созвала Совет

- сообщил Маргус.

Он подчеркнул, что Россия является агрессивным государством, игнорирующим Устав ООН и принципы международного права, включая территориальную целостность государств.

Такому поведению необходимо дать однозначную международную оценку

- заявил министр.

Маргус сообщил, что Совет Безопасности ООН соберется в понедельник в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по эстонскому времени).

Эстония твердо стоит на позициях международного права и своих союзников. Мы не позволим российской агрессии и попыткам силового изменения границ стать новой нормой

- подчеркнул Маргус.

Дополнение

Три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты РФ покинули территорию Эстонии.

Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

Минобороны рф утверждает, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Также в РФ заявляли, что якобы полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.

Анна Мурашко

Новости Мира
Калининградская область
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
НАТО
МиГ-31
Эстония