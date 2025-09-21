Совбез ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за нарушения рф воздушного пространства Эстонии
Киев • УНН
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в 10:00 по нью-йоркскому времени из-за нарушения россией воздушного пространства Эстонии. Это первый созыв Совбеза Эстонией за 34 года, вызванный агрессивным поведением россии.
Совет Безопасности ООН завтра соберется на экстренное заседание из-за наглого нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в Facebook, передает УНН.
Эстония созвала Совет Безопасности ООН для обсуждения недавнего нарушения Россией ее воздушного пространства. Это впервые за 34 года, когда Эстония сама созвала Совет
Он подчеркнул, что Россия является агрессивным государством, игнорирующим Устав ООН и принципы международного права, включая территориальную целостность государств.
Такому поведению необходимо дать однозначную международную оценку
Маргус сообщил, что Совет Безопасности ООН соберется в понедельник в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по эстонскому времени).
Эстония твердо стоит на позициях международного права и своих союзников. Мы не позволим российской агрессии и попыткам силового изменения границ стать новой нормой
Дополнение
Три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты РФ покинули территорию Эстонии.
Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.
Минобороны рф утверждает, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Также в РФ заявляли, что якобы полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.