Міноборони рф відреагувало на появу російських винищувачів у небі Естонії
Київ • УНН
Три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт" з Карелії до Калінінградської області. міноборони рф стверджує, що політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил, не порушуючи кордонів інших держав.
міністерство оборони рф відреагувало на появу російських винищувачів у небі Естонії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області".
Політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю
В оборонному відомстві рф додали, що під час польоту російські літаки від погодженої повітряної траси не відхилялися та повітряний простір Естонії не порушували, при цьому маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло.
Нагадаємо
Напередодні три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.
