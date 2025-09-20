$41.250.05
18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 15209 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 16253 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 20138 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 32570 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 23236 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 30609 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37839 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 43185 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 59403 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Міноборони рф відреагувало на появу російських винищувачів у небі Естонії

Київ • УНН

Три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт" з Карелії до Калінінградської області. міноборони рф стверджує, що політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил, не порушуючи кордонів інших держав.

міністерство оборони рф відреагувало на появу російських винищувачів у небі Естонії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області".

Політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю

- йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві рф додали, що під час польоту російські літаки від погодженої повітряної траси не відхилялися та повітряний простір Естонії не порушували, при цьому маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло.

Нагадаємо

Напередодні три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.

