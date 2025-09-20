Минобороны РФ отреагировало на появление российских истребителей в небе Эстонии
Три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Минобороны РФ утверждает, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.
Министерство обороны РФ отреагировало на появление российских истребителей в небе Эстонии. Об этом сообщает УНН.
Отмечается, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области".
Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля
В оборонном ведомстве РФ добавили, что во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, при этом маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Накануне три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.
