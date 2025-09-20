Минобороны РФ отреагировало на появление российских истребителей в небе Эстонии

$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 15197 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 16245 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 20129 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 32560 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 23231 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30606 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37837 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 43178 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59400 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12876 просмотра
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведкаPhoto19 сентября, 14:15 • 8730 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 20678 просмотра
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видеоVideo19 сентября, 16:12 • 4420 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19:12 • 8994 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 65284 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Польша
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Минобороны РФ отреагировало на появление российских истребителей в небе Эстонии

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Минобороны РФ утверждает, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.

Минобороны РФ отреагировало на появление российских истребителей в небе Эстонии

Министерство обороны РФ отреагировало на появление российских истребителей в небе Эстонии. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области".

Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля

- говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве РФ добавили, что во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, при этом маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Напомним

Накануне три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Министр обороны Литвы: российские истребители в небе Эстонии подтверждают необходимость операции НАТО20.09.25, 00:34 • 750 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Калининградская область
Эстония