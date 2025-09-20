Министр обороны Литвы: российские истребители в небе Эстонии подтверждают необходимость операции НАТО
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что российские истребители в небе Эстонии подтверждают необходимость операции НАТО "Восточный страж". Она напомнила об инциденте 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24.
Российские истребители в небе Эстонии являются еще одним убедительным подтверждением необходимости операции НАТО "Восточный страж". Об этом в соцсети Х заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, сообщает УНН.
Подробности
По ее словам, северо-восточная граница НАТО испытывается "не просто так".
Мы должны быть решительными
Она также напомнила 2015 год, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24.
"Такой себе повод для размышлений", - резюмировала Шакалене.
Напомним
Накануне три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.
