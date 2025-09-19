Нарушение РФ воздушного пространства НАТО: в ЦПД спрогнозировали реакцию кремля на вероятное сбитие истребителей или дронов
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что реакция москвы на сбитие их летательных аппаратов над территорией стран НАТО будет минимальной. Это предположение сделано после того, как два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.
Подробности
Как известно, 19 сентября два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.
В морском подразделении пограничной службы подчеркнули, что службы безопасности постоянно контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, в том числе за пределами польских территориальных вод.
В случае будущего сбития российского истребителя/истребителей или дронов со стороны москвы будет максимум алкокрик медведева из Х или свинячий визг из разных помоек. Ничего больше россияне не сделают
Он напомнил, что буровая платформа Petrobaltic принадлежит Польше. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа в Балтийском море.
Напомним
Польская пограничная служба зафиксировала низкий пролет двух российских истребителей вблизи нефтегазовой платформы Petrobaltic. Польские службы безопасности контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры.
