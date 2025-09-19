Реакция москвы на вероятное сбитие их летательных аппаратов над территорией стран НАТО будет минимальной. Такое предположение в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Как известно, 19 сентября два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

В морском подразделении пограничной службы подчеркнули, что службы безопасности постоянно контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, в том числе за пределами польских территориальных вод.

В случае будущего сбития российского истребителя/истребителей или дронов со стороны москвы будет максимум алкокрик медведева из Х или свинячий визг из разных помоек. Ничего больше россияне не сделают