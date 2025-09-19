Нарушение РФ воздушного пространства НАТО: в ЦПД спрогнозировали реакцию кремля на вероятное сбитие истребителей или дронов

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 6816 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 13036 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 14423 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 18138 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 30298 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 22348 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 29693 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37391 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 42006 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 58685 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Умеров: россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день19 сентября, 11:25 • 5106 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 11951 просмотра
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведкаPhoto19 сентября, 14:15 • 7114 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19256 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19:12 • 7518 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19266 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 30290 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 29690 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 58682 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 64666 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 18141 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 19275 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 11962 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 16760 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 19321 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Нарушение РФ воздушного пространства НАТО: в ЦПД спрогнозировали реакцию кремля на вероятное сбитие истребителей или дронов

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что реакция москвы на сбитие их летательных аппаратов над территорией стран НАТО будет минимальной. Это предположение сделано после того, как два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Нарушение РФ воздушного пространства НАТО: в ЦПД спрогнозировали реакцию кремля на вероятное сбитие истребителей или дронов

Реакция москвы на вероятное сбитие их летательных аппаратов над территорией стран НАТО будет минимальной. Такое предположение в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

Как известно, 19 сентября два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

В морском подразделении пограничной службы подчеркнули, что службы безопасности постоянно контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, в том числе за пределами польских территориальных вод.

В случае будущего сбития российского истребителя/истребителей или дронов со стороны москвы будет максимум алкокрик медведева из Х или свинячий визг из разных помоек. Ничего больше россияне не сделают

- спрогнозировал Коваленко.

Он напомнил, что буровая платформа Petrobaltic принадлежит Польше. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа в Балтийском море.

Напомним

Польская пограничная служба зафиксировала низкий пролет двух российских истребителей вблизи нефтегазовой платформы Petrobaltic. Польские службы безопасности контролируют ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры.

"Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать": МИД Эстонии ответил на нарушение их воздушного пространства19.09.25, 23:12 • 632 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Польша