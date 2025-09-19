$41.250.05
18:48 • 7014 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 13315 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 14640 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 18404 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 30579 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 22474 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 29796 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37470 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 42210 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 58782 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Порушення рф повітряного простору НАТО: у ЦПД спрогнозували реакцію кремля на ймовірне збиття винищувачів або дронів

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що реакція москви на збиття їхніх літальних апаратів над територією країн НАТО буде мінімальною. Це припущення зроблено після того, як два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Порушення рф повітряного простору НАТО: у ЦПД спрогнозували реакцію кремля на ймовірне збиття винищувачів або дронів

Реакція москви на ймовірне збиття їхнів літальних апаратів над територією країн НАТО буде мінімальною. Таке припущення у Telegram висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

Як відомо, 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

У морському підрозділі прикордонслужби наголосили, що служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод.

У випадку майбутнього збиття російського винищувача/чів або дронів зі сторони москви буде максимум алкокрик медвєдєва з Х або свинячий вереск з різних помийок. Нічого більше росіяни не зроблять

- спрогнозував Коваленко.

Він нагадав, що бурова платформа Petrobaltic належить Польщі. Вона займається розвідкою і видобутком нафти й газу в Балтійському морі.

Нагадаємо

Польська прикордонна служба зафіксувала низький проліт двох російських винищувачів поблизу нафтогазової платформи Petrobaltic. Польські служби безпеки контролюють ситуацію на критично важливих об'єктах морської інфраструктури.

"Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати": МЗС Естонії відповіли на порушення їх повітряного простору19.09.25, 23:12 • 734 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Рада національної безпеки і оборони України
НАТО
Польща