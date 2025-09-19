Реакція москви на ймовірне збиття їхнів літальних апаратів над територією країн НАТО буде мінімальною. Таке припущення у Telegram висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Як відомо, 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

У морському підрозділі прикордонслужби наголосили, що служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод.

У випадку майбутнього збиття російського винищувача/чів або дронів зі сторони москви буде максимум алкокрик медвєдєва з Х або свинячий вереск з різних помийок. Нічого більше росіяни не зроблять