Порушення рф повітряного простору НАТО: у ЦПД спрогнозували реакцію кремля на ймовірне збиття винищувачів або дронів
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що реакція москви на збиття їхніх літальних апаратів над територією країн НАТО буде мінімальною. Це припущення зроблено після того, як два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.
Реакція москви на ймовірне збиття їхнів літальних апаратів над територією країн НАТО буде мінімальною. Таке припущення у Telegram висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Деталі
Як відомо, 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.
У морському підрозділі прикордонслужби наголосили, що служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод.
У випадку майбутнього збиття російського винищувача/чів або дронів зі сторони москви буде максимум алкокрик медвєдєва з Х або свинячий вереск з різних помийок. Нічого більше росіяни не зроблять
Він нагадав, що бурова платформа Petrobaltic належить Польщі. Вона займається розвідкою і видобутком нафти й газу в Балтійському морі.
Нагадаємо
Польська прикордонна служба зафіксувала низький проліт двох російських винищувачів поблизу нафтогазової платформи Petrobaltic. Польські служби безпеки контролюють ситуацію на критично важливих об'єктах морської інфраструктури.
"Винищувачі НАТО відповіли, і російські літаки були змушені тікати": МЗС Естонії відповіли на порушення їх повітряного простору19.09.25, 23:12 • 734 перегляди