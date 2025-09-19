Два російські винищувачі здійснили небезпечний проліт біля нафтогазової платформи Польщі

Польська прикордонна служба повідомила про низький проліт двох російських винищувачів поблизу нафтогазової платформи Petrobaltic, пише УНН. Два винищувачі російських ВПС здійснили низький проліт поблизу нафтогазової платформи Petrobaltic. Польські служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, навіть за межами польських територіальних вод - йдеться у повідомленні. Раніше УНН писав, що Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір над Фінською затокою. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав це серйозною та неприйнятною провокацією. російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки: Зеленський про російські літаки в Естонії