17:23 • 2994 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 8788 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 11699 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 23016 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 19519 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 25773 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 36074 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 38425 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 55482 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 46182 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Теги
Автори
Два російські винищувачі здійснили небезпечний проліт біля нафтогазової платформи Польщі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Польська прикордонна служба зафіксувала низький проліт двох російських винищувачів поблизу нафтогазової платформи Petrobaltic. Польські служби безпеки контролюють ситуацію на критично важливих об'єктах морської інфраструктури.

Два російські винищувачі здійснили небезпечний проліт біля нафтогазової платформи Польщі

Польська прикордонна служба повідомила про низький проліт двох російських винищувачів поблизу нафтогазової платформи Petrobaltic, пише УНН.

Два винищувачі російських ВПС здійснили низький проліт поблизу нафтогазової платформи Petrobaltic. Польські служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, навіть за межами польських територіальних вод 

- йдеться у повідомленні.

Раніше УНН писав, що Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір над Фінською затокою. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав це серйозною та неприйнятною провокацією.

російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки: Зеленський про російські літаки в Естонії19.09.25, 21:28 • 184 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
НАТО
МіГ-31
Естонія
Польща