російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки: Зеленський про російські літаки в Естонії

17:23 • 2648 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 8008 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 11358 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 22536 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 19167 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 25525 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 35934 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 38056 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 55300 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 46103 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 22536 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 25525 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 55300 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 61663 перегляди
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ольга Стефанишина
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Естонія
Південна Корея
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки: Зеленський про російські літаки в Естонії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська дестабілізація розширюється на нові країни та напрямки, коментуючи порушення повітряного простору Естонії російськими літаками. Він наголосив, що це системна російська кампанія проти Європи, НАТО та Заходу, яка вимагає системної відповіді.

російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки: Зеленський про російські літаки в Естонії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, зазначивши, що російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО - цього разу в Естонії. Це неприпустимо. російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії

- написав Зеленський.

За його словами, це не випадковість, а системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу, що вимагає системної відповіді.

Необхідні сильні дії - як спільні, так і з боку кожної окремої країни. росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії

- додав Зеленський.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору Естонії, яке сталося 19 вересня.

Павло Башинський

НАТО
Румунія
Володимир Зеленський
Естонія
Молдова
Польща