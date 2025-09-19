російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки: Зеленський про російські літаки в Естонії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська дестабілізація розширюється на нові країни та напрямки, коментуючи порушення повітряного простору Естонії російськими літаками. Він наголосив, що це системна російська кампанія проти Європи, НАТО та Заходу, яка вимагає системної відповіді.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, зазначивши, що російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.
Деталі
російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО - цього разу в Естонії. Це неприпустимо. російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії
За його словами, це не випадковість, а системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу, що вимагає системної відповіді.
Необхідні сильні дії - як спільні, так і з боку кожної окремої країни. росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору Естонії, яке сталося 19 вересня.