Естонія викликала повіреного рф через зухвале порушення повітряного простору трьома МІГ-31
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах рф для висловлення протесту щодо порушення повітряного простору 19 вересня. Три винищувачі МІГ-31 рф без дозволу перебували в повітряному просторі Естонії над Фінською затокою 12 хвилин.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору Естонії, яке сталося 19 вересня, передає УНН із посиланням на МЗС Етонії.
Деталі
За даними МЗС, вторгнення сталося над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 російської федерації без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії та перебували там загалом 12 хвилин.
росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, за участю трьох винищувачів, які увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим
За його словами, "дедалі масштабніше випробування кордонів росією та зростаюча агресивність повинні бути відповідені швидким посиленням політичного та економічного тиску".
Естонські збройні сили також повідомили про порушення.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.