Ексклюзив
12:05 • 11820 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 11379 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 17316 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 31925 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 32011 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 50069 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44487 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65183 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44876 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52599 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Естонія викликала повіреного рф через зухвале порушення повітряного простору трьома МІГ-31

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах рф для висловлення протесту щодо порушення повітряного простору 19 вересня. Три винищувачі МІГ-31 рф без дозволу перебували в повітряному просторі Естонії над Фінською затокою 12 хвилин.

Естонія викликала повіреного рф через зухвале порушення повітряного простору трьома МІГ-31

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору Естонії, яке сталося 19 вересня, передає УНН із посиланням на МЗС Етонії.

Деталі

За даними МЗС, вторгнення сталося над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 російської федерації без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії та перебували там загалом 12 хвилин.

росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, за участю трьох винищувачів, які увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим 

– сказала міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

За його словами, "дедалі масштабніше випробування кордонів росією та зростаюча агресивність повинні бути відповідені швидким посиленням політичного та економічного тиску".

Естонські збройні сили також повідомили про порушення.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний кордон України
МіГ-31
Естонія