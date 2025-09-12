Наступна після Латвії: Естонія частково закриває свій повітряний простір

Командувач Силами оборони Естонії Андрус Меріло запропонував встановити заборону на польоти поблизу східного кордону. Таким чином, Естонія може взяти приклад з Латвії, яка вже запровадила такі заходи, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Міністр оборони Ханно Певкур (Партія реформ) підтвердив Delfi, що Меріло справді зробив таку пропозицію, і зазначив, що під час обговорень з латвійською стороною було вирішено, що розумно запровадити заборону на польоти в нічний час.

За його словами, з сьогоднішнього дня Сили оборони на невизначений термін запроваджують заборонену зону для польотів поряд зі східним кордоном Естонії. У генштабі Сил оборони наголосили, що мета цього заходу – забезпечити більш ефективне реагування на порушення повітряного простору.

Рівень загрози не змінився, але у світлі подій у Польщі такий захід з боку Сил оборони Естонії та Латвії цілком виправданий. Заборона на польоти діятиме з 8 вечора до 7 ранку - уточнив міністр.

Генштаб Сили оборони додав, що заборона на польоти діятиме протягом наступних кількох тижнів. У цей період звичайні цивільні польоти, у тому числі використання аматорських дронів, будуть заборонені. Заборонена зона охоплює повітряний простір із півночі на південь від лінії острів Педассаар – східний берег Виртс'ярва до східного кордону Естонії.

Встановлення заборони на польоти обумовлено необхідністю найближчими тижнями здійснювати більш ретельне спостереження за повітряним простором у цій зоні, проводити навчання та забезпечувати більш ефективну безпеку повітряного простору, гарантуючи при цьому безпеку повітряного руху, зазначили у Силах оборони.

Оцінка загрози з погляду Сил оборони не змінилася. Естонії не загрожує безпосередня та негайна військова небезпека. Однак у нашому регіоні зросла частота інцидентів у повітряному просторі, що пов'язано з військовими діями росії проти України - підтвердили у Генштабі.

Доповнення

З 11 вересня з 18:00 (за місцевим часом) щонайменше до 18 вересня (з можливістю продовження терміну) буде закрито повітряний простір Латвії в східному прикордонному регіоні.