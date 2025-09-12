Наступна після Латвії: Естонія частково закриває свій повітряний простір
Київ • УНН
Командувач Силами оборони Естонії Андрус Меріло запропонував заборонити польоти поблизу східного кордону. Заборона діятиме з 8 вечора до 7 ранку протягом кількох тижнів, охоплюючи повітряний простір від острова Педассаар до східного кордону Естонії.
Командувач Силами оборони Естонії Андрус Меріло запропонував встановити заборону на польоти поблизу східного кордону. Таким чином, Естонія може взяти приклад з Латвії, яка вже запровадила такі заходи, пише УНН з посиланням на Delfi.
Деталі
Міністр оборони Ханно Певкур (Партія реформ) підтвердив Delfi, що Меріло справді зробив таку пропозицію, і зазначив, що під час обговорень з латвійською стороною було вирішено, що розумно запровадити заборону на польоти в нічний час.
За його словами, з сьогоднішнього дня Сили оборони на невизначений термін запроваджують заборонену зону для польотів поряд зі східним кордоном Естонії. У генштабі Сил оборони наголосили, що мета цього заходу – забезпечити більш ефективне реагування на порушення повітряного простору.
Рівень загрози не змінився, але у світлі подій у Польщі такий захід з боку Сил оборони Естонії та Латвії цілком виправданий. Заборона на польоти діятиме з 8 вечора до 7 ранку
Латвія виділяє мільйони євро на американське озброєння для України10.09.25, 06:24 • 5270 переглядiв
Генштаб Сили оборони додав, що заборона на польоти діятиме протягом наступних кількох тижнів. У цей період звичайні цивільні польоти, у тому числі використання аматорських дронів, будуть заборонені. Заборонена зона охоплює повітряний простір із півночі на південь від лінії острів Педассаар – східний берег Виртс'ярва до східного кордону Естонії.
Встановлення заборони на польоти обумовлено необхідністю найближчими тижнями здійснювати більш ретельне спостереження за повітряним простором у цій зоні, проводити навчання та забезпечувати більш ефективну безпеку повітряного простору, гарантуючи при цьому безпеку повітряного руху, зазначили у Силах оборони.
Оцінка загрози з погляду Сил оборони не змінилася. Естонії не загрожує безпосередня та негайна військова небезпека. Однак у нашому регіоні зросла частота інцидентів у повітряному просторі, що пов'язано з військовими діями росії проти України
Доповнення
З 11 вересня з 18:00 (за місцевим часом) щонайменше до 18 вересня (з можливістю продовження терміну) буде закрито повітряний простір Латвії в східному прикордонному регіоні.