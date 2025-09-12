$41.310.10
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 16784 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
11:55 • 24935 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 23340 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 21383 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31179 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19606 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17265 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40397 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40885 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Наступна після Латвії: Естонія частково закриває свій повітряний простір

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Командувач Силами оборони Естонії Андрус Меріло запропонував заборонити польоти поблизу східного кордону. Заборона діятиме з 8 вечора до 7 ранку протягом кількох тижнів, охоплюючи повітряний простір від острова Педассаар до східного кордону Естонії.

Наступна після Латвії: Естонія частково закриває свій повітряний простір

Командувач Силами оборони Естонії Андрус Меріло запропонував встановити заборону на польоти поблизу східного кордону. Таким чином, Естонія може взяти приклад з Латвії, яка вже запровадила такі заходи, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Міністр оборони Ханно Певкур (Партія реформ) підтвердив Delfi, що Меріло справді зробив таку пропозицію, і зазначив, що під час обговорень з латвійською стороною було вирішено, що розумно запровадити заборону на польоти в нічний час.

За його словами, з сьогоднішнього дня Сили оборони на невизначений термін запроваджують заборонену зону для польотів поряд зі східним кордоном Естонії. У генштабі Сил оборони наголосили, що мета цього заходу – забезпечити більш ефективне реагування на порушення повітряного простору.

Рівень загрози не змінився, але у світлі подій у Польщі такий захід з боку Сил оборони Естонії та Латвії цілком виправданий. Заборона на польоти діятиме з 8 вечора до 7 ранку 

- уточнив міністр.

Латвія виділяє мільйони євро на американське озброєння для України

Генштаб Сили оборони додав, що заборона на польоти діятиме протягом наступних кількох тижнів. У цей період звичайні цивільні польоти, у тому числі використання аматорських дронів, будуть заборонені. Заборонена зона охоплює повітряний простір із півночі на південь від лінії острів Педассаар – східний берег Виртс'ярва до східного кордону Естонії.

Встановлення заборони на польоти обумовлено необхідністю найближчими тижнями здійснювати більш ретельне спостереження за повітряним простором у цій зоні, проводити навчання та забезпечувати більш ефективну безпеку повітряного простору, гарантуючи при цьому безпеку повітряного руху, зазначили у Силах оборони.

Оцінка загрози з погляду Сил оборони не змінилася. Естонії не загрожує безпосередня та негайна військова небезпека. Однак у нашому регіоні зросла частота інцидентів у повітряному просторі, що пов'язано з військовими діями росії проти України 

- підтвердили у Генштабі.

Доповнення

З 11 вересня з 18:00 (за місцевим часом) щонайменше до 18 вересня (з можливістю продовження терміну) буде закрито повітряний простір Латвії в східному прикордонному регіоні.

Павло Зінченко

