Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводстваPhoto
9 вересня, 19:32 • 19497 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 30049 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 32116 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 21393 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 48198 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 77309 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 62014 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37611 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30925 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
Латвія виділяє мільйони євро на американське озброєння для України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Латвія схвалила виділення 5 млн євро на підтримку України в межах ініціативи PURL НАТО та США. Кошти підуть на придбання американського озброєння та обладнання.

Латвія виділяє мільйони євро на американське озброєння для України

Латвія схвалила виділення 5 млн євро на підтримку України в межах ініціативи PURL НАТО та США, яка спрямована на посилення безпеки й обороноздатності держави в умовах російської агресії.  Про це інформує Міністерство Латвії, передає УНН.

Деталі

Кабінет міністрів Латвії 9 вересня ухвалив рішення про фінансування ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), розробленої НАТО і США для надання допомоги Україні у сфері безпеки та оборони.

Уряд Латвії виділить на підтримку України 2025 року 5 млн євро: 3 млн буде профінансовано з бюджету Міністерства оборони, а 2 млн євро - з бюджету Міністерства закордонних справ. Ці кошти підуть на придбання американського озброєння та обладнання, яке вже продемонструвало ефективність на фронті.

Міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що підтримка України - це ключовий інструмент для зміцнення її обороноздатності, захисту суверенітету і територіальної цілісності, а також для протидії російській агресії.

Він зауважив, що ініціатива PURL дає змогу Україні отримувати критично важливе озброєння, що забезпечує утримання лінії фронту, проведення контрнаступів і підвищення бойових можливостей у вирішальні моменти.

Міністр закордонних справ Байба Браже додала, що участь Латвії в PURL є як політичним, так і практичним сигналом готовності країни разом із союзниками НАТО забезпечувати пріоритетні потреби української армії та зміцнювати колективну безпеку Європи. Вона підкреслила, що фінансова підтримка відображає солідарність Латвії та її прагнення захищати міжнародний порядок від загроз з боку Росії.

Нагадаємо

24 серпня міністр оборони України зустрівся з латвійським колегою, обговоривши подальшу співпрацю. Латвія виділила 2 млн євро на закупівлю зброї та бере участь у Коаліції дронів.

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів31.08.25, 21:35 • 5634 перегляди

Віта Зеленецька

