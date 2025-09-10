Латвія виділяє мільйони євро на американське озброєння для України
Київ • УНН
Латвія схвалила виділення 5 млн євро на підтримку України в межах ініціативи PURL НАТО та США. Кошти підуть на придбання американського озброєння та обладнання.
Латвія схвалила виділення 5 млн євро на підтримку України в межах ініціативи PURL НАТО та США, яка спрямована на посилення безпеки й обороноздатності держави в умовах російської агресії. Про це інформує Міністерство Латвії, передає УНН.
Деталі
Кабінет міністрів Латвії 9 вересня ухвалив рішення про фінансування ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), розробленої НАТО і США для надання допомоги Україні у сфері безпеки та оборони.
Уряд Латвії виділить на підтримку України 2025 року 5 млн євро: 3 млн буде профінансовано з бюджету Міністерства оборони, а 2 млн євро - з бюджету Міністерства закордонних справ. Ці кошти підуть на придбання американського озброєння та обладнання, яке вже продемонструвало ефективність на фронті.
Міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що підтримка України - це ключовий інструмент для зміцнення її обороноздатності, захисту суверенітету і територіальної цілісності, а також для протидії російській агресії.
Він зауважив, що ініціатива PURL дає змогу Україні отримувати критично важливе озброєння, що забезпечує утримання лінії фронту, проведення контрнаступів і підвищення бойових можливостей у вирішальні моменти.
Міністр закордонних справ Байба Браже додала, що участь Латвії в PURL є як політичним, так і практичним сигналом готовності країни разом із союзниками НАТО забезпечувати пріоритетні потреби української армії та зміцнювати колективну безпеку Європи. Вона підкреслила, що фінансова підтримка відображає солідарність Латвії та її прагнення захищати міжнародний порядок від загроз з боку Росії.
Нагадаємо
24 серпня міністр оборони України зустрівся з латвійським колегою, обговоривши подальшу співпрацю. Латвія виділила 2 млн євро на закупівлю зброї та бере участь у Коаліції дронів.
