У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам які стали учасниками Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) впродовж серпня і поінформував, що у програмі вже акумульовано 2 мільярди доларів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Зеленського від 30.08.2025.

Також хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня