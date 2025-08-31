У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 27717 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 68949 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 85300 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 101081 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 115168 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254823 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113181 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85811 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99765 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 325857 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
44%
745мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 21427 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 20290 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo31 серпня, 10:07 • 15806 перегляди
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі31 серпня, 13:27 • 6034 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня14:45 • 4958 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 10329 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина17:04 • 7242 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 4972 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 102535 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 232730 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 233869 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 325859 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 273977 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Парубій
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Крим
Донецька область
Львів
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 109759 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 242393 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 265545 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 262637 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 242459 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Зеленський подякував партнерам за участь у програмі PURL, яка акумулювала 2 мільярди доларів. Програма дозволяє Україні купувати зброю в США, координація здійснюється НАТО.

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам які стали учасниками Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) впродовж серпня і поінформував, що у програмі вже акумульовано 2 мільярди доларів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Зеленського від 30.08.2025.

Також хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня

- сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив сподівання на результат у вересні.

"Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для "петріотів", "хаймарсів", систем зброї, які потрібні для захисту наших міст. Дякую ще раз партнерам!", - додав Президент України.

Довідка

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.  

Нагадаємо

Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. Ця сума є доповненням до вже наданого 1 мільярда євро військової підтримки.

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з канадським колегою Девідом Макгінті, де обговорив інвестиції у виробництво дронів, подякував за $1 млрд допомоги, $500 млн на американське озброєння для України у межах програми PURL.

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Латвія
НАТО
MIM-104 Patriot
Данія
Канада
Швеція
Бельгія
Норвегія
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
M142 HIMARS