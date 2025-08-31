У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів
Президент Зеленський подякував партнерам за участь у програмі PURL, яка акумулювала 2 мільярди доларів. Програма дозволяє Україні купувати зброю в США, координація здійснюється НАТО.
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам які стали учасниками Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) впродовж серпня і поінформував, що у програмі вже акумульовано 2 мільярди доларів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Зеленського від 30.08.2025.
Також хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня
Володимир Зеленський висловив сподівання на результат у вересні.
"Наша мета – не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для "петріотів", "хаймарсів", систем зброї, які потрібні для захисту наших міст. Дякую ще раз партнерам!", - додав Президент України.
Довідка
США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.
Нагадаємо
Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. Ця сума є доповненням до вже наданого 1 мільярда євро військової підтримки.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з канадським колегою Девідом Макгінті, де обговорив інвестиції у виробництво дронів, подякував за $1 млрд допомоги, $500 млн на американське озброєння для України у межах програми PURL.