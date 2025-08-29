Бельгія виділила €100 млн на механізм постачання зброї Україні PURL

$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 1766 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 15195 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 16929 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 24686 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 49102 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 57451 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 131416 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 68923 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78010 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113267 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна
29 серпня, 00:54
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану
29 серпня, 01:44
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води
29 серпня, 03:05
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
04:11
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією
04:31
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
05:00
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 49101 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill

Бельгія виділила €100 млн на механізм постачання зброї Україні PURL

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. Ця сума є доповненням до вже наданого 1 мільярда євро військової підтримки.

Бельгія виділила €100 млн на механізм постачання зброї Україні PURL

Бельгія надає Україні 100 млн євро військової допомоги цього року через механізм PURL, повідомив у п'ятницю міністр оборони України Денис Шмигаль у X, пише УНН.

Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. Цей пакет допомоги йде на додаток до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала. Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу!

- написав Шмигаль.

$500 млн на зброю США у межах PURL й інвестиції у дрони: Шмигаль переговорив з міністром оборони Канади25.08.25, 09:49 • 3520 переглядiв

Доповнення

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Бельгія
Україна
Денис Шмигаль