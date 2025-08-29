Бельгія виділила €100 млн на механізм постачання зброї Україні PURL
Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. Ця сума є доповненням до вже наданого 1 мільярда євро військової підтримки.
Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. Цей пакет допомоги йде на додаток до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала. Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу!
США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.