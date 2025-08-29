Бельгия выделила 100 млн евро на механизм поставок оружия Украине PURL
Киев • УНН
Бельгия предоставит Украине 100 миллионов евро военной помощи в этом году через механизм PURL. Этот пакет помощи идет в дополнение к 1 миллиарду евро военной поддержки, которую Бельгия уже предоставила. Я благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также бельгийскому народу и правительству за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу!
Дополнение
США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.