Бельгия выделила 100 млн евро на механизм поставок оружия Украине PURL

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 2348 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 15904 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 17505 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 25599 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 49966 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 57690 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 131979 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 68977 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78054 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113320 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
31%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 21150 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29 августа, 01:44 • 19145 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 19597 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 16878 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 12093 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 25599 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 49967 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 69238 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 131979 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 207373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 133357 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 163390 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 165404 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 154871 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 185295 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
Ракетная система С-400
Холм
СВИФТ

Бельгия выделила 100 млн евро на механизм поставок оружия Украине PURL

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Бельгия предоставит Украине 100 миллионов евро военной помощи в этом году через механизм PURL. Эта сумма является дополнением к уже предоставленному 1 миллиарду евро военной поддержки.

Бельгия выделила 100 млн евро на механизм поставок оружия Украине PURL

Бельгия предоставит Украине 100 млн евро военной помощи в этом году через механизм PURL, сообщил в пятницу министр обороны Украины Денис Шмыгаль в X, пишет УНН.

Бельгия предоставит Украине 100 миллионов евро военной помощи в этом году через механизм PURL. Этот пакет помощи идет в дополнение к 1 миллиарду евро военной поддержки, которую Бельгия уже предоставила. Я благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также бельгийскому народу и правительству за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу!

- написал Шмыгаль.

$500 млн на оружие США в рамках PURL и инвестиции в дроны: Шмыгаль переговорил с министром обороны Канады25.08.25, 09:49 • 3520 просмотров

Дополнение

США и НАТО запустили механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), цель которого ускорить поставки критически важного американского вооружения Украине при поддержке партнерских взносов.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Бельгия
Украина
Денис Шмыгаль