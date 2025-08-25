$41.220.00
Эксклюзив
06:07 • 11534 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 15243 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 11167 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 23186 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 40558 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 38981 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 36440 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 52183 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 85272 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64941 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
$500 млн на оружие США в рамках PURL и инвестиции в дроны: Шмыгаль переговорил с министром обороны Канады

Киев • УНН

Киев • УНН

 782 просмотра

Канада предоставляет Украине военную помощь на 1 миллиард долларов, включая дроны и боеприпасы. Также обсуждается расширение промышленного сотрудничества.

$500 млн на оружие США в рамках PURL и инвестиции в дроны: Шмыгаль переговорил с министром обороны Канады

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с канадским коллегой Дэвидом Макгинти, где обсудил инвестиции в производство дронов, поблагодарил за $1 млрд помощи, $500 млн на американское вооружение для Украины в рамках программы PURL, о чем сообщил в Telegram, пишет УНН.

Встретился с министром обороны Канады Дэвидом Макгинти. Поблагодарил за пакет военной помощи на $1 млрд - в частности дроны, боеприпасы и многосторонние инициативы. Также ценим вклад Канады в размере около 500 млн долларов США в программу PURL для закупки американского вооружения для Украины. Мы обсудили расширение промышленного сотрудничества, в частности инвестиции для производства дронов вместе с Украиной

- написал Шмыгаль.

Он выразил благодарность Канаде "за системную поддержку, которая усиливает Украину и наших защитников".

Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни

Юлия Шрамко

