$500 млн на оружие США в рамках PURL и инвестиции в дроны: Шмыгаль переговорил с министром обороны Канады
Киев • УНН
Канада предоставляет Украине военную помощь на 1 миллиард долларов, включая дроны и боеприпасы. Также обсуждается расширение промышленного сотрудничества.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с канадским коллегой Дэвидом Макгинти, где обсудил инвестиции в производство дронов, поблагодарил за $1 млрд помощи, $500 млн на американское вооружение для Украины в рамках программы PURL, о чем сообщил в Telegram, пишет УНН.
Встретился с министром обороны Канады Дэвидом Макгинти. Поблагодарил за пакет военной помощи на $1 млрд - в частности дроны, боеприпасы и многосторонние инициативы. Также ценим вклад Канады в размере около 500 млн долларов США в программу PURL для закупки американского вооружения для Украины. Мы обсудили расширение промышленного сотрудничества, в частности инвестиции для производства дронов вместе с Украиной
Он выразил благодарность Канаде "за системную поддержку, которая усиливает Украину и наших защитников".
