$500 млн на зброю США у межах PURL й інвестиції у дрони: Шмигаль переговорив з міністром оборони Канади
Київ • УНН
Канада надає Україні військову допомогу на 1 мільярд доларів, включаючи дрони та боєприпаси. Також обговорюється розширення промислової співпраці.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з канадським колегою Девідом Макгінті, де обговорив інвестиції у виробництво дронів, подякував за $1 млрд допомоги, $500 млн на американське озброєння для України у межах програми PURL, про що повідомив у Telegram, пише УНН.
Зустрівся з міністром оборони Канади Девідом Макгінті. Подякував за пакет військової допомоги на $1 млрд - зокрема дрони, боєприпаси та багатосторонні ініціативи. Також цінуємо внесок Канади у розмірі близько 500 млн доларів США в програму PURL для закупівлі американського озброєння для України. Ми обговорили розширення промислової співпраці, зокрема інвестиції для виробництва дронів разом з Україною
Він висловив вдячність Канаді "за системну підтримку, яка посилює Україну та наших захисників".
