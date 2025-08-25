$500 млн на зброю США у межах PURL й інвестиції у дрони: Шмигаль переговорив з міністром оборони Канади

$41.280.07
Ексклюзив
06:07 • 13308 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 17609 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 12247 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 24379 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 41830 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 39512 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37026 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 53352 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 86443 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 65230 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo
24 серпня, 22:14 • 14207 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф
24 серпня, 22:39 • 14577 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto
24 серпня, 23:11 • 14124 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo
25 серпня, 00:29 • 13006 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto
06:33 • 7378 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto
23 серпня, 06:00 • 53390 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto
24 серпня, 20:41 • 12738 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
22 серпня, 14:39 • 50321 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10 • 35411 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto
22 серпня, 11:46 • 35871 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17 • 38530 перегляди
$500 млн на зброю США у межах PURL й інвестиції у дрони: Шмигаль переговорив з міністром оборони Канади

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Канада надає Україні військову допомогу на 1 мільярд доларів, включаючи дрони та боєприпаси. Також обговорюється розширення промислової співпраці.

$500 млн на зброю США у межах PURL й інвестиції у дрони: Шмигаль переговорив з міністром оборони Канади

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з канадським колегою Девідом Макгінті, де обговорив інвестиції у виробництво дронів, подякував за $1 млрд допомоги, $500 млн на американське озброєння для України у межах програми PURL, про що повідомив у Telegram, пише УНН.

Зустрівся з міністром оборони Канади Девідом Макгінті. Подякував за пакет військової допомоги на $1 млрд - зокрема дрони, боєприпаси та багатосторонні ініціативи. Також цінуємо внесок Канади у розмірі близько 500 млн доларів США в програму PURL для закупівлі американського озброєння для України. Ми обговорили розширення промислової співпраці, зокрема інвестиції для виробництва дронів разом з Україною

- написав Шмигаль.

Він висловив вдячність Канаді "за системну підтримку, яка посилює Україну та наших захисників".

Канада виділить понад 1 млрд доларів на постачання дронів, боєприпасів Україні - прем'єр Карні
24.08.25, 13:14 • 14777 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
