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Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива

Київ • УНН

 • 4102 перегляди

США та НАТО запровадили механізм PURL для прискорення постачання критично важливого американського озброєння Україні. Ініціатива фінансується європейськими членами Альянсу та Канадою, передбачаючи регулярні пакети допомоги вартістю близько 500 мільйонів доларів кожен.

Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків. УНН розповідає, що відомо про нову ініціативу, яку зброю отримає Україна, та хто вже оголосив про фінансування. 

Що відомо про PURL 

14 липня генсек НАТО прямує до Вашингтона, де зустрічається із президентом США Дональдом Трампом. Під час зустрічі у Білому домі сторони обговорюють підтримку української оборони від російської агресії.

Тоді ж між Трампом та Рютте була підписана угода про створення нової ініціативи підтримки України, за якою вона фінансується європейськими членам Альянсу і Канадою, і складатиметься з регулярних пакетів вартістю приблизно 500 мільйонів доларів кожен, які міститимуть обладнання і боєприпаси, які Україна визначає як оперативні пріоритети.

До них належать засоби, які Сполучені Штати можуть надавати в більших обсягах, ніж Європа і Канада самі по собі. Пакети будуть швидко формуватися і передаватися на регулярній основі.

Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і ми сьогодні уклали угоду. Європейські країни знають це, і ми сьогодні уклали угоду, і я попрошу Марка говорити про це, але сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть. Ми, Сполучені Штати, не отримуватимемо жодних платежів, ми це не купуватимемо, але ми це вироблятимемо, а вони за це платитимуть

- казав тоді Трамп. 

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Як працює ініціатива

Україна регулярно формує запит на обладнання та боєприпаси - запит затверджується верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR) - країна-член НАТО погоджується профінансувати закупівлю або надати необхідне озброєння - Україна отримує озброєння завдяки логістиці Північноатлантичного альянсу через механізм NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Яку техніку передбачається профінансувати

5 серпня стало відомо, що Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL. До пакета входять боєприпаси, артилерійські снаряди та комплектуючі для систем ППО Patriot і HAWK.

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Швеція, Норвегія та Данія внесуть також близько 500 млн доларів на ініціативу PURL, включаючи ракети Patriot, щоб забезпечити її можливість продовжувати захищатися від росії. 

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Загалом же США планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів. Ці поставки, що включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди, призначені для подальшої передачі Україні.

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Павло Башинський

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