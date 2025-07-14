США мають намір продати НАТО озброєння приблизно на 10 млрд доларів для подальшої передачі Україні
Київ • УНН
США планують продати країнам НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів. Ці поставки, що включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди, призначені для подальшої передачі Україні.
США мають намір продати країнам НАТО озброєння приблизно на 10 млрд доларів у рамках першої стадії нового плану з постачання зброї Києву. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, передає УНН.
США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів доларів у першій хвилі. Поставки, що зрештою призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди
Видання додає, що виступаючи у Білому домі, Трамп заявив, що США надішлють союзникам по НАТО найкраще військового обладнання у світі на мільярди доларів, а ці країни оплатять рахунки.
Повідомляється, що у деяких випадках країни негайно надсилатимуть до України озброєння, яке вже є в їхніх арсеналах, та закуповуватимуть зброю у США для їх поповнення.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння, щоб допомогти Україні в умовах російського наступу.