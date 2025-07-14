США намерены продать НАТО вооружение примерно на 10 млрд долларов для дальнейшей передачи Украине

США намерены продать странам НАТО вооружение примерно на 10 млрд долларов в рамках первой стадии нового плана по поставке оружия Киеву. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, передает УНН.

США продадут союзникам по НАТО оружие на сумму около 10 миллиардов долларов в первой волне. Поставки, в конечном итоге предназначенные для Украины, включают ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды - пишет издание со ссылкой на источники.

Издание добавляет, что выступая в Белом доме, Трамп заявил, что США пришлют союзникам по НАТО лучшее военное оборудование в мире на миллиарды долларов, а эти страны оплатят счета.

Сообщается, что в некоторых случаях страны немедленно будут отправлять в Украину вооружение, которое уже есть в их арсеналах, и закупать оружие у США для их пополнения.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению, чтобы помочь Украине в условиях российского наступления.